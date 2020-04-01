В Мордовии мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю
В Мордовии пьяный мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку, пишет СУ СК по региону.
По данным следствия, обвиняемый изнасиловал потерпевшую, когда она пришла в гости к бывшей жене обвиняемого, которой не оказалось дома.
Полиция не сразу нашла мужчину, потому что он скрывался у родственников.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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