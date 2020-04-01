В Мордовии мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

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В Мордовии пьяный мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку, пишет СУ СК по региону.

По данным следствия, обвиняемый изнасиловал потерпевшую, когда она пришла в гости к бывшей жене обвиняемого, которой не оказалось дома.

Полиция не сразу нашла мужчину, потому что он скрывался у родственников.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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