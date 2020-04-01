Россия протестирует вакцину от коронавируса на 60 добровольцах в конце июня

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на первом этапе испытаний, которые предположительно начнутся 29 июня, вакцину от коронавируса протестируют на 60 добровольцах, пишет РИА «Новости».

«Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей, это порядка 60 добровольцев», — сказала Голикова.

В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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