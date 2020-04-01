Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА «Новости».

«Сегодня чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют», — сказала Попова.

Она добавила, что только 14% заболевших находятся в среднем или тяжелом состоянии.

В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.