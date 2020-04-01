Попова сочла необходимым продление нерабочих дней в России
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Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что неделя выходных позволяет снизить скорость распространения коронавируса в стране, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, задача следующего периода — ограничить контакты между людьми.
Она напомнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней и период разрыва связи передачи также должен быть кратным 14 дням.
«Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше», — сказала она.
Она отметила, что население страны велико, и прекращение мероприятий могло бы привести к дальнейшему росту заболеваемости.