Попова сочла необходимым продление нерабочих дней в России

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Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что неделя выходных позволяет снизить скорость распространения коронавируса в стране, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, задача следующего периода — ограничить контакты между людьми.

Она напомнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней и период разрыва связи передачи также должен быть кратным 14 дням.

«Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше», — сказала она.

Она отметила, что население страны велико, и прекращение мероприятий могло бы привести к дальнейшему росту заболеваемости.