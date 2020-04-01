Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью

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Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике «Мать и дитя» нашли замещающую семью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову.

По ее словам, необходимые документы будут оформлены после завершения карантина.

Кузнецова отметила, что лично контролирует данную ситуацию и выразила надежду, что профильные специалисты обеспечат комфортное начало нового этапа в жизни ребенка.

Пятилетняя девочка с рождения находится в частной клинике. Родители настаивают, что не могут забрать дочь из центра, поскольку у них нет доказательств того, что она не нуждается в лечении. Врачи утверждают, что девочка полностью здорова.

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