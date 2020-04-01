В Москве открылись два федеральных консультационных центра по коронавирусу
В Москве открылись два федеральных центра для консультаций по лечению заразившихся коронавирусом, пишет Минздрав России.
Отмечается, что центры круглосуточно консультируют регионы.
Также в сообщении говорится, что в столице идет масштабное перепрофилирование медицинских учреждений.
В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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