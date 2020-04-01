В Москве открылись два федеральных консультационных центра по коронавирусу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/747/13009747/2020-03-17T185418Z_577327969_RC2ULF99YDSA_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-pic905-895x505-82770.jpg">

В Москве открылись два федеральных центра для консультаций по лечению заразившихся коронавирусом, пишет Минздрав России.

Отмечается, что центры круглосуточно консультируют регионы.

Также в сообщении говорится, что в столице идет масштабное перепрофилирование медицинских учреждений.

В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За сутки новые случаи заражения коронавирусом выявили в 35 регионах России

— Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

— Почти 90 тысяч москвичей с хроническими болезнями получили выплаты за соблюдение карантина