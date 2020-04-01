В Москве на станциях метро делают разметку для социальной дистанции

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Сотрудники московского метрополитена наклеивают разметку на платформах, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию, пишет пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

«Сегодня начали делать разметку с напоминанием о дистанции в 1,5 метра в метро», — говорится в сообщении.

Ранее в московском метро наклеили разметку перед кассами и билетными автоматами на 177 станциях.

В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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