Ученые установили повышение риска смерти от COVID-19 с возрастом
Британские ученые выяснили, что риск смерти от новой коронавирусной инфекции увеличивается с возрастом. Об этом сообщает журнал The Lancet Infectious Diseases.
Проанализировав официальные данные о случаях заражения COVID-19 за февраль, специалисты пришли к выводу, что люди старше 80 лет являются самой уязвимой для корнавируса категорией. Летальность в этой возрастной группе достигает 7,8%. В возрасте от 70 до 79 лет этот показатель равен 4,3%.
Для категории 60-69 лет риск составляет менее 2%, для лиц в возрасте от 50 до 59 лет — менее 1%. В группе 40-49 лет коэффициент летальности составляет 0,2%, а в группах до 39 лет практически равен 0.
В мире на данный момент зарегистрирован 882 751 случай заражения коронавирусом, умерли 44 150 человек, выздоровели 185 175.
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