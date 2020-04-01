Ученые установили повышение риска смерти от COVID-19 с возрастом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/823/12972823/upload-2020-02-18T205109Z_1645409347_RC243F9ECYR0_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-53077.jpg">

Британские ученые выяснили, что риск смерти от новой коронавирусной инфекции увеличивается с возрастом. Об этом сообщает журнал The Lancet Infectious Diseases.

Проанализировав официальные данные о случаях заражения COVID-19 за февраль, специалисты пришли к выводу, что люди старше 80 лет являются самой уязвимой для корнавируса категорией. Летальность в этой возрастной группе достигает 7,8%. В возрасте от 70 до 79 лет этот показатель равен 4,3%.

Для категории 60-69 лет риск составляет менее 2%, для лиц в возрасте от 50 до 59 лет — менее 1%. В группе 40-49 лет коэффициент летальности составляет 0,2%, а в группах до 39 лет практически равен 0.

В мире на данный момент зарегистрирован 882 751 случай заражения коронавирусом, умерли 44 150 человек, выздоровели 185 175.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Немецкий врач рассказал, что мужчины и женщины по-разному переносят коронавирус

— Китайские ученые нашли новый способ лечения коронавируса

— Российские ученые нашли способ уничтожить COVID-19