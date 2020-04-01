Узбекистан запретил покидать дома пожилым людям
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Власти Узбекистана обязали соблюдать домашний режим людей старше 65 лет, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что мера действует с 1 апреля.
В Узбекистане коронавирусом заразились 173, скончались два человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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