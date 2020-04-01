Обнаженную женщину с множественными укусами нашли мертвой в Петербурге

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Полиция выясняет обстоятельства смерти женщины, тело которой обнаружили на Предпортовой улице в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка.ру».

По информации издания, женщину обнаружили 1 апреля. Одежды на погибшей не было, а тело было покрыто множественными укусами животных. Предположительно, женщина не старше 40 лет.

Точную причину смерти расследуют криминалисты. О других подробностях происшествия не сообщается.

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