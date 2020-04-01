Склад с емкостями из-под спирта горит на западе Москвы
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Склад со спиртовыми емкостями загорелся на западе Москвы, наблюдается открытое горение в окнах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Бережковская набережная, дом 20, корпус 6. Произошло загорание на складе в помещении со спиртовыми емкостями», — сказал собеседник агентства.
В настоящий момент на место происшествия прибыло руководство ГУ МЧС и пожарные расчеты. Масштабы возгорания уточняются, сведений о пострадавших нет.
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