В Петербурге завели дело на хозяев кальянной за работу во время пандемии

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении хозяев кальянной за работу в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, кальянная «Феромон» (ООО «Юпитер») в многоквартирном жилом доме в Василеостровском районе продолжала работу, несмотря на то, что власти региона приостановили до 30 апреля деятельность подобных заведений из-за пандемии.

Известно также, что в кальянной хранилось большое количество алкогольной продукции с нарушениями норм действующего законодательства.

Деятельность коммерческой структуры временно запрещена как угрожающая жизни и здоровью людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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