Глава Кузбасса разогнал работников и посетителей ТЦ из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/831/12406831/RIAN_5633642.HR-pic905-895x505-46407.jpg">

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал всех присутствующих покинуть здание из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Соответствующее видео опубликовано на странице главы в региона в Instagram.

На ролике видно, как Цивилев просит покинуть ТЦ «Сити Молл» работников и посетителей.

«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно, <…> вплоть до уголовной ответственности», — заявил губернатор на видео.

Он попросил всех уйти в течение 15 минут.

С 31 марта в Кемеровской области введен режим самоизоляции из-за COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса