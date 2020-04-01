Глава Кузбасса разогнал работников и посетителей ТЦ из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал всех присутствующих покинуть здание из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Соответствующее видео опубликовано на странице главы в региона в Instagram.
На ролике видно, как Цивилев просит покинуть ТЦ «Сити Молл» работников и посетителей.
«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно, <…> вплоть до уголовной ответственности», — заявил губернатор на видео.
Он попросил всех уйти в течение 15 минут.
С 31 марта в Кемеровской области введен режим самоизоляции из-за COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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