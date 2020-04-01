В Рособрнадзоре сообщили, что в РФ нет технологии для проведения ЕГЭ на дому
Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что в России пока нет необходимых условий для проведения Единого госэкзамена дистанционно на дому. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому», - сказал Музаев.
Ранее Министерство образования и науки России перенесло дату сдачи ЕГЭ на начало июня, вступительные экзамены также сдвинуты на более поздний срок.
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