В Армении запретили вскрывать тела скончавшихся от коронавируса

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Президент Армении Армен Саркисян подписал 1 апреля поправки в закон о медицинской помощи, согласно которым вводится запрет на вскрытие тел скончавшихся от коронавируса людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

«Патологоанатомическое вскрытие не проводится в случае смерти от коронавирусного заболевания», — говорится в сообщении.

По словам замминистра здравоохранения республики Анаит Аванесян, поправки приняты в связи с напряженной эпидемической ситуацией из-за коронавируса и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Она добавила, что у патологоанатомических служб в стране нет условий для вскрытия умерших от COVID-19, так как эти службы не отвечают международным требованиям безопасности.

В Армении для борьбы с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля. В стране 571 человек заразился коронавирусом, трое скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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