В России за сутки делают около 36 тысяч анализов на коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что 95 лабораторий в стране делают за сутки порядка 36 тысяч тестов на выявление коронавируса у граждан, передает ТАСС.
Мишустин уточнил, что эти данные предоставил Роспотребнадзор. Согласно последним сведениям, в стране за 24 часа могут проверить на коронавирус более 30 тысяч человек.
Также чиновник отметил, что производство тест-систем активно расширяется, а число исследования на выявление COVID-19 увеличивается. В частности, по состоянию на 19 марта, к проверке россиян на коронавирус подключились лаборатории из 193 медицинских организаций, а также коммерческие организации. Вместе они проверяют около 14 тысяч образцов за сутки.
Заключая он отметил, что Российская Федерация по показателю проводимых тестов находится в тройке мировых лидеров.
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