Почти 90 тысяч москвичей с хроническими болезнями получили выплаты за соблюдение карантина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/973/13026973/RIAN_6206670.HR-pic905-895x505-1459.jpg">

Около 90 тысяч жителей Москвы с хроническими заболеваниями получили выплаты за соблюдение режима изоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Согласно указу мэра, таким людям положена выплата в размере 4 тысяч рублей.

По словам Раковой, 90 тысяч человек уже получили по 2 тысячи рублей, остальную часть выплат они получат после окончания карантина при условии его ответственного соблюдения.

Она также напомнила, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим из-за ситуации с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под меднаблюдением в России остаются свыше 215 тысяч человек