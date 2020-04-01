Правительство Москвы перенесло начало сезона летних веранд
Правительство Москвы перенесло начало сезона работы летних веранд с 1 апреля на 15 июня на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Ранее в городе по распоряжению мэра Сергея Собянина до 5 апреля закрылись все кафе и рестораны, а также другие предприятия общественного питания, исключения коснулись доставки и работы навынос.
«Открывать общепит после этой даты или продлевать ограничения — будем решать в зависимости от складывающейся ситуации по коронавирусу», — говорится в сообщении.
При этом рекомендуется в ближайшие месяцы не увеличивать количество посадочных мест в случае работы кафе и ресторанов.
«Перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года», — постановило правительство Москвы на заседании Президиума.
Отмечается, что начинать монтаж летних веранд разрешается не ранее 1 июня.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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