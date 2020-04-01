В ВОЗ оценили новые меры властей Москвы против коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что введенные московскими властями новые меры против коронавируса могут быть эффективными. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, ВОЗ знает о расширении противоэпидемических мер в Москве, однако их эффективность может показать только время.

«Ближайшие дни покажут, насколько эффективным будет сдерживание, но, как видно из опыта других стан, оно должно сработать», — цитирует Вуйнович РИА «Новости»

Мэр столицы Сергей Собянин 29 марта утвердил пять новых мер по предотвращению масштабного и быстрого распространения коронавируса в городе. В частности, с понедельника, 30 марта, все жители и гости Москвы были переведены на режим самоизоляции.

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