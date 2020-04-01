Оперштаб: лечащие больных коронавирусом медики регулярно сдают анализы
Врачи и медицинские сестры, лечащие зараженных коронавирусом пациентов, регулярно сдают анализы. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве.
Отмечается, что частота сдачи анализов зависит от работы конкретного специалиста и близости его контактов с заболевшими.
В случае подтверждения инфекции к медикам применяется стандартный протокол. Заболевшие и контактировавшие с ним изолируются, в зависимости от тяжести заболевания может быть назначено лечение на дому или госпитализация.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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