Оперштаб: лечащие больных коронавирусом медики регулярно сдают анализы

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Врачи и медицинские сестры, лечащие зараженных коронавирусом пациентов, регулярно сдают анализы. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что частота сдачи анализов зависит от работы конкретного специалиста и близости его контактов с заболевшими.

В случае подтверждения инфекции к медикам применяется стандартный протокол. Заболевшие и контактировавшие с ним изолируются, в зависимости от тяжести заболевания может быть назначено лечение на дому или госпитализация.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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