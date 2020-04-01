В Китае выздоровели более 90% зараженных COVID-19

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В Китае выздоровели 93,5% всех зараженных COVID-19, по состоянию на 1 апреля в больницах остаются 2004 человека. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В настоящее время число зараженных на материковом Китае составляет 81 554 человека. Из них 76 238 (93,48% от общего числа заболевших) выздоровели и были выписаны из больниц.

Всего с начала эпидемии по всей стране без учета провинции Хубэй было выявлено 13 752 случая заражения, из них 119 человек скончались, смертность составила 0,86%.

В самой провинции Хубэй было зафиксировано 67 802 случая заражения, 3193 человека умерли, смертность составила 4,7%.

В городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5,1%. Всего из-за коронавируса погибли 3312 человек, смертность в среднем по стране составила 4,06%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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