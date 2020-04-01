В больницу в Коммунарке за сутки поступили 26 пациентов

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В московской больнице в Коммунарке по состоянию на 1 апреля находятся 306 человек. Об этом сообщил главный врач клиники Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Из 306 пациентов 209 с диагнозом пневмония, у 153 человек подтвержден коронавирус.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 20 человек, из них 7 — на искусственной вентиляции легких, четверо заражены COVID-19.

За сутки в больницу поступили 26 пациентов, выписались — 35.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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