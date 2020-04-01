В США заканчивается национальный запас защитных средств от коронавируса

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В Соединенных Штатах практически исчерпан национальный запас средств личной защиты из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников в министерстве внутренней безопасности страны.

В частности, в стране практически истощились запасы защитных медицинских масок, медицинских перчаток, респираторов, а также халатов.

По словам одного из источников, небольшое количество защитных средств передали федеральным службам быстрого реагирования. Но в целом стратегический национальный запас США на грани дефицита.

«Защитные средства, которые могут быть полезны для борьбы с пандемией коронавируса, почти закончились», — говорится в сообщении.

В настоящее время Соединенные Штаты лидируют в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На данный момент подтверждено более 188 тыс. случаев заражения и 3873 случая смерти.

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