В США заканчивается национальный запас защитных средств от коронавируса
В Соединенных Штатах практически исчерпан национальный запас средств личной защиты из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников в министерстве внутренней безопасности страны.
В частности, в стране практически истощились запасы защитных медицинских масок, медицинских перчаток, респираторов, а также халатов.
По словам одного из источников, небольшое количество защитных средств передали федеральным службам быстрого реагирования. Но в целом стратегический национальный запас США на грани дефицита.
«Защитные средства, которые могут быть полезны для борьбы с пандемией коронавируса, почти закончились», — говорится в сообщении.
В настоящее время Соединенные Штаты лидируют в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На данный момент подтверждено более 188 тыс. случаев заражения и 3873 случая смерти.
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