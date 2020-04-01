В Роспотребнадзоре посоветовали меньше смотреть новости про коронавирус
Роспотребнадзор на фоне пандемии рекомендовал россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии, передает РИА «Новости».
В ведомстве также советуют не курить и не употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества в целях подавления негативных эмоций.
Специалисты призвали находящихся на самоизоляции придерживаться здорового образа жизни: правильно питаться, соблюдать режим сна, делать физические упражнения и общаться с родственниками и друзьями.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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