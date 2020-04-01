В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,3

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Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в американском штате Айдахо, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 151 км от города Бойсе, население которого составляет около 146 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 33 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

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