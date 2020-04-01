В Белом доме спрогнозировали до 200 тысяч смертей в США от коронавируса
От 100 тысяч до 200 тысяч человек могут умереть в Соединенных Штатах вследствие пандемии коронавируса, спрогнозировала координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс. Об этом сообщает ТАСС.
Биркс рассказала, что в своих прогнозах она во многом исходит из данных, полученных от властей Нью-Йорка.
По последним данным, в США зарегистрированы более 181 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли более 3 774 человек. При этом, 770 человек скончались за последние сутки.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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