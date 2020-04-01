Крупнейшие аэропорты Казахстана приостанавливают прием международных рейсов
Аэропорты Нур-Султана и Алма-Аты со среды, 1 апреля, временно перестанут принимать международные пассажирские рейсы во избежание распространения коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
Это касается как регулярных, так и эвакуационных международных пассажирских авиарейсов.
Уточняется, что маршруты таких авиарейсов будут перенаправлены в другие города Казахстана.
С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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