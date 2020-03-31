Главврач московской ГКБ прокомментировал заражение Проценко COVID-19
Главврач 67-й московской клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода прокомментировал заражение коллеги Дениса Проценко новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Шкоды, Департамент здравоохранения Москвы уделяет безопасности врачей особое внимание. Однако, считает профессор, такие случаи будут происходить, несмотря на средства защиты.
Шкода пояснил, что заразившийся Проценко находился в эпицентре инфекции.
«Он очень активно работал, он делал обходы, смотрел самых тяжелобольных, в разных стадиях заболевания», — отметил доктор.
Ранее стало известно, что главный врач московской больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко заразился COVID-19.
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