В Петербурге метро ограничило время работы из-за снижения пассажиропотока
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В Санкт-Петербурге метро сократило время работы на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Из-за того, что резко сократился пассажиропоток, со среды, 1 апреля, метро будет закрываться раньше.
Работа на вход в метро будет прекращаться с 22.00.
Работа метрополитена будет заканчиваться в 23.00.
Пересадочные узлы будут закрыты за два часа до закрытия станций, отметили в метрополитене.