Число зараженных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 163
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За минувшие сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 163, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.
По данным ведомства, за это время с подозрением на коронавирус были госпитализированы 11 человек.
Ранее сообщалось о 152 инфицированных в Белоруссии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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