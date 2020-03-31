Персонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию из-за заражения главврача
Больница в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решает вопрос о самоизоляции или тестировании для медперсонала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные телеканала «Россия 24».
В настоящее время устанавливается, кто из сотрудников больницы контактировал с Проценко.
«И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра... все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. С этими людьми сегодня контактировали и мы. Вот сейчас решается вопрос, как поступать по-правильному — уходить на самоизоляцию или сдать тест», — рассказал корреспондент.
По данным телеканала, Проценко работает в «красной зоне», где находятся пациенты с поставленным диагнозом коронавирус, а также пациенты с подозрением на него.
Ранее телеканал «Россия-24» со ссылкой на медиков сообщил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Сам Проценко заявил, что он самоизолировался в рабочем кабинете.