Персонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию из-за заражения главврача

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Больница в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решает вопрос о самоизоляции или тестировании для медперсонала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные телеканала «Россия 24».

В настоящее время устанавливается, кто из сотрудников больницы контактировал с Проценко.

«И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра... все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. С этими людьми сегодня контактировали и мы. Вот сейчас решается вопрос, как поступать по-правильному — уходить на самоизоляцию или сдать тест», — рассказал корреспондент.

По данным телеканала, Проценко работает в «красной зоне», где находятся пациенты с поставленным диагнозом коронавирус, а также пациенты с подозрением на него.

Ранее телеканал «Россия-24» со ссылкой на медиков сообщил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Сам Проценко заявил, что он самоизолировался в рабочем кабинете.