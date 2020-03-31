В РПЦ заявили, что паника страшнее коронавируса

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Русская православная церковь призывает граждан России не паниковать из-за распространения коронавируса в России. Об этом в своем telegram-канале заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, паника страшнее самого коронавируса.

«Паника страшнее вируса. Не паникуем. Просто соблюдаем все предписания», — написал Легойда.

Он также добавил, что беспечности в отношении введенных мер самоизоляции быть не должно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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