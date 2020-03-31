На Украине неизвестные оторвали голову у памятника солдату Второй мировой

В селе Нырков Тернопольской области Украины вандалы лишили головы и части руки памятник солдату Второй мировой войны, передает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

Как стало известно, сотрудники Залещицкого отделения получили сообщение об акте вандализма 30 марта.

«На земле были разбиты обломки бетонной конструкции», — рассказали об инциденте в правоохранительных органах.

Там также заявили, что свидетелей преступления нет, поскольку жители поселка соблюдают карантинный режим и редко выходят из домов.

Отмечается, что в отношении разыскиваемых вандалов уже завели уголовное дело по статье 297 УК Украины (надругательство над могилой или телом усопшего).

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