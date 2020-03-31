Второй пациент с COVID-19 скончался в Псковской области

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Второй пациент с коронавирусной инфекцией умер в Псковской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.

По его словам, погибшей пациенткой оказалась 45-летняя женщина, которая была подключена к ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Согласно диагнозам врачей, у нее была патология — болезнь легких.

Ведерников выразил соболезнования родным и близким умершей.

29 марта в Псковской области скончался первый пациент с коронавирусом, у него были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.

— Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области