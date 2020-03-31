Мишустин поручил проинформировать возвращающихся в РФ россиян о заполнении электронной формы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи проинформировать о необходимости заполнения электронной формы на едином портале госуслуг тех россиян, которые возвращаются в РФ по спискам в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Граждане должны предоставить информацию о себе, в том числе адрес фактического проживания и адрес проживания на время самоизоляции.

«Обеспечить передачу получаемых данных в рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса», — говорится в сообщении.

Указано, что срок установлен до 30 марта 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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