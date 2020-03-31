Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА «Новости».

«В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — сказал Брико.

Эпидемиолог добавил, что, скорее всего, прирост заболевших продолжит увеличиваться несколько дней, а потом пойдет на спад.

В России коронавирусом заразились 2337, скончались 17 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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