Директора столичного МФЦ проверяют на COVID-19

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Симптомы коронавируса появились у директора московских многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) Ольги Фефеловой, в настоящее время ее тестируют на наличие инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе столичных центров госуслуг «Мои Документы».

«Действительно, у директора МФЦ были симптомы заболевания, в связи с чем медицинские работники взяли у нее анализ и сейчас ожидают результат», — сказал собеседник агентства.

Известно, что Фефелова не выезжала из страны и не контактировала с теми, у кого диагностировали коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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