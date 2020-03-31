Директора столичного МФЦ проверяют на COVID-19
Симптомы коронавируса появились у директора московских многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) Ольги Фефеловой, в настоящее время ее тестируют на наличие инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе столичных центров госуслуг «Мои Документы».
«Действительно, у директора МФЦ были симптомы заболевания, в связи с чем медицинские работники взяли у нее анализ и сейчас ожидают результат», — сказал собеседник агентства.
Известно, что Фефелова не выезжала из страны и не контактировала с теми, у кого диагностировали коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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