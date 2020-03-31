Среди заболевших коронавирусом в Москве 5% – дети

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В Москве за сутки выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что всего в столице зарегистрировано 1613 случаев заболевания.

Среди заразившихся — около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% — от 18 до 40 лет.

Еще 20% заболевших — люди старше 65 лет и около 5% — дети.

В настоящее время все пациенты находятся под медицинским наблюдением.

Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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