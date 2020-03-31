Жителя Чувашии приговорили к пяти годам колонии за избиение дочери ремнем
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Суд приговорил жителя Чебоксар к пяти годам колонии за избиение шестилетней дочери ремнем от дамской сумки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивал девочку ремнем от дамской сумки.
В полицию обратилась дочь его сожительницы, когда обнаружила побои на теле ребенка. Девочку госпитализировали.
Злоумышленника приговорили к пяти годам колонии общего режима за «Истязание заведомо несовершеннолетней дочери и неисполнение обязанностей по ее воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ней». Свою вину обвиняемый признал.
В настоящее время решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.
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