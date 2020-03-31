Жителя Чувашии приговорили к пяти годам колонии за избиение дочери ремнем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/863/12056863/Depositphotos_104694070_l-2015-pic905-895x505-10858.jpg">

Суд приговорил жителя Чебоксар к пяти годам колонии за избиение шестилетней дочери ремнем от дамской сумки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивал девочку ремнем от дамской сумки.

В полицию обратилась дочь его сожительницы, когда обнаружила побои на теле ребенка. Девочку госпитализировали.

Злоумышленника приговорили к пяти годам колонии общего режима за «Истязание заведомо несовершеннолетней дочери и неисполнение обязанностей по ее воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ней». Свою вину обвиняемый признал.

В настоящее время решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мать избивала дочь за некрасивый почерк в Татарстане