ЗАГСы в Подмосковье будут регистрировать только факты рождения и смерти

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Органы ЗАГС в Подмосковье из-за ситуации с COVID-19 временно регистрируют только рождения и смерти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Как отмечается, остальные действия будут совершаться лишь по ранее поданным заявлениям.

В воскресенье вечером, 29 марта, в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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