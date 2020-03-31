Мэрия Москвы оценила первый день самоизоляции

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Большинство москвичей в первый день самоизоляции остались дома, следует из сообщения на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что введение режима самоизоляции имело положительный эффект.

Ракова добавила, что запрет направлен на тех, кто «не смог самостоятельно перестроить жизнь под новые обстоятельства», отправившись на выходных в парки и на встречи с друзьями.

30 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел обязательный режим самоизоляции. Ему последовали власти 26 регионов.

В России 1837 человек заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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