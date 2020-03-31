Свыше 165 тысяч человек излечились от коронавируса
В мире уже свыше 165 тысяч человек смогли выздороветь после заражения коронавирусной инфекцией, гласят официальные данные на сайте DXY.cn.
В России число выздоровевших на данный момент составляет 66 человек.
При этом общее число зараженных коронавирусом в мире превышает 785 тыс. человек. Жертв — 37 818.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением
— Отказавшегося от госпитализации россиянина оштрафуют
— В КНР за сутки выявили 48 новых ввозных случаев заражения COVID-19