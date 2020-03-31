Свыше 165 тысяч человек излечились от коронавируса

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В мире уже свыше 165 тысяч человек смогли выздороветь после заражения коронавирусной инфекцией, гласят официальные данные на сайте DXY.cn.

В России число выздоровевших на данный момент составляет 66 человек.

При этом общее число зараженных коронавирусом в мире превышает 785 тыс. человек. Жертв — 37 818.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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