Отказавшегося от госпитализации россиянина оштрафуют

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Жителя Хабаровска, который контактировал с заразившимся коронавирусом, но отказался от госпитализации, могут оштрафовать. Правоохранители уже направили в мировой суд документы на россиянина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД Хабаровского края.

Отмечается, что медик выписал мужчине с подозрением на коронавирус постановление, обязывающее его самостоятельно приехать на обследование. Однако хабаровчанин его проигнорировал.

В связи с этим участковый полицейский составил на мужчину административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица». За это россиянину грозит штраф в размере до 1 тыс. рублей.

В настоящее время хабаровчанин в принудительном порядке направлен в госпиталь.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире число инфицированных COVID-19 превысило 785 тыс. При этом смогли выздороветь 165 тыс. человек, а погибли — 37 815.

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