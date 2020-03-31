Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Приморье

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В Приморье были диагностированы еще два случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительство края.

Всего в настоящее время в регионе выявили четыре заболевших инфекцией. На карантине в больницах находятся 49 человек, а на самоизоляции дома под наблюдением врачей — более 4 тыс. человек.

Как отмечается, все лица, контактирующие с двумя последними заболевшими, уже установлены.

«Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь», — говорится в сообщении властей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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