Иностранцам продлят срок действий виз в РФ на 90 дней

<img src="//img.gazeta.ru/files3/577/11682577/Depositphotos_1695827_l-2015-pic905-895x505-88503.jpg">

Иностранным гражданам, которые приехали в Россию на основании виз, автоматически продлят их срок действия на 90 дней из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ.

Как отметили в министерстве, визы будут продлены на 90 дней независимо от цели въезда в страну.

Кроме того, людям, приехавшим в РФ, в порядке, не требующем получения визы, также продлят срок пребывания, даже если он истек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

28 марта правительство России выпустило распоряжение о закрытии автомобильных, ж\д, пешеходных, речных и смешанных пунктов пропуска через границу России.

По последним данным, в России зафиксировано более 1,8 тыс. заболевших вирусом, вылечились 66 человек, а погибли — 17.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

— Россия прислала в США самолет с медоборудованием

— Россия полностью закрывает границы