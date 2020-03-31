В более 20 российских регионах ввели режим самоизоляции

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Режим самоизоляции ввели в более 20 регионах России в связи с коронавирусной инфекцией, гласят данные стопкоронавирус.рф.

Накануне, 30 марта, было ограничено передвижение по Москве и Подмосковью. Также премьер-министр России Михаил Мишустин порекомендовал другим субъектам РФ последовать этому примеру.

Отмечается, что в целях прекращения распространения вируса в стране режим самоизоляции был введен в республике Марий Эл, Адыгея, Татарстан и Якутия, а также в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях.

Помимо того, аналогичные меры были введены в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, Волгоградской, Белгородской, Курской, Нижегородской и Саратовской областях, а также в Чечне и Чувашии.

В рамках режима россиянам разрешается покидать квартиру только в случаях: обращения за срочной медицинской помощью, поездок на работу, походов в магазин и аптеки, чтобы вынести мусор, выгулять домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

По последним данным, в России зафиксировано более 1,8 тыс. заболевших вирусом, вылечились 66 человек, а погибли — 17.

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