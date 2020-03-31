Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 40 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По сведениям на 01.12 мск, во Внуково задержано два рейса и восемь — отменено.

В свою очередь, в Домодедово отменено 30 рейсов.

В Шереметьево задержан один рейс.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.

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