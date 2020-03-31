Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
close
В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 40 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По сведениям на 01.12 мск, во Внуково задержано два рейса и восемь — отменено.
В свою очередь, в Домодедово отменено 30 рейсов.
В Шереметьево задержан один рейс.
Данные о задержках в Жуковском не представлены.
Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы
— Россия ограничивает число возвращающихся из-за рубежа граждан