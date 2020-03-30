Число зараженных коронавирусом на Украине возросло

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Министерство здравоохранения Украины заявило об увеличении число положительных результатов анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так за сутки зафиксировано 58 новых случае заражение, общее число инфицированных составило 538 человек.

Кроме того, излечившимися числятся восемь пациентов. Число летальных исходов возросло до 13.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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