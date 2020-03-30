Генпрокуратура определила к блокировке еще 5 фейков про коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/99/13021099/2020-03-23T123333Z_1277316051_RC2OPF9HQBSQ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-pic905-895x505-17267.jpg">

Генпрокуратура России выявила новые фейки на интернет-источниках про коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Всего было установлено еще пять недостоверных публикаций, которые «создают угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать данные источники информации.

«В случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», — уточнили в ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе

— Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе9