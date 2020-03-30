Генпрокуратура определила к блокировке еще 5 фейков про коронавирус
Генпрокуратура России выявила новые фейки на интернет-источниках про коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Всего было установлено еще пять недостоверных публикаций, которые «создают угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».
Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать данные источники информации.
«В случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», — уточнили в ведомстве.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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