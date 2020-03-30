В оперштабе назвали неверной информацию о режиме самоизоляции до 14 апреля

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Появившаяся ранее информация о том, что режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля, является неверной, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.

Сроки режима самоизоляции определяются указом президента России, уточняется в заявлении. На данный момент с 30 марта по 3 апреля в стране объявлены выходные, чтобы обеспечить возможность нахождения дома.

Отмечается, что решение о продлении сроков самоизоляции будет приниматься в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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